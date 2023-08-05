أخطاء عند كتابة عقد بيع أو شراء.. احذر الوقوع فيها

يلجأ بعض المواطنين في تعاملاتهم المالية خصوصاً عقود البيع والشراء لاتباع بعض الأساليب التي قد تؤدي مستقبلاً لحدوث مشاكل، ويصعب تفاديها، ولعل أبرز هذه المشكلات كتابة سعر أقل من السعر الموجود في العقد أو إغفال بعض البيانات.

وانطلاقاً من الدور التثقيفي لـ«الوطن»، تواصلنا مع كريم العطار المحامي، لبيان ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة عقد البيع.

قال «العطار»، إن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم المواطنين ولعل أبرزها كتابة العقد الابتدائي أصلا دون الرجوع لمحام مما يوقعهم في شباك النصب وسرقة أموالهم .

كتابة كافة البيانات بشكل صحيح

وأوضح المحام، أنه يجب كتابة كافة البيانات للبائع والمشتري بشكل صحيح مثل الأسماء والأرقام القومية وأيضا محل إقامة البائع حتى يتثنى للمشتري رفع دعوي صحة توقيع على المكان الصحيح، وعمل باقي إجراءات التسجيل وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية.

كتابة سعر أقل من ثمن العقار

وأضاف أن هناك نوعاً آخر من التصرفات غير الصحيحة وهي كتابة مبلغ أقل من ثمن العقار الفعلي، مما يوقع البائع في مشكلتين أولهما في حالة نشوب خلاف بينه وبين المشتري فلا يلتزم المشتري بدفع إلا بالمبلغ المدون في العقد، وبالتالي خسارة البائع لباقي مبلغ البيع، وثانيهما تدخل جار البائع لأخذ العقار بحق الشفعة بالمبلغ المكتوب في العقد وفسخ العقد بينه وبين المشتري وخسارته لباقي مبلغ البيع أيضا.