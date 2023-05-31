محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارية في المنيب

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لسوق السمك الحضارية بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، تابع خلالها حركة البيع والشراء بالسوق، التي اُفتتحت مؤخرُا كنافذة حضارية لتجارة الأسماك بمحافظة الجيزة .

الالتزام بتعليمات العرض والبيع

وأشارت محافظة الجيزة في بيان اليوم، إلى أنّ محافظ الجيزة خلال الجولة، استمع لآراء الباعة والجمهور من المستهلكين، للوقوف على حجم الاستفادة التي حققتها أعمال التطوير، مؤكدًا على الباعة ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع، للحفاظ على المظهر الحضاري، وتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات

كما شدد المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها، للاستعداد الدائم لاستقبال المترددين على السوق.

وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال التطوير الجارية بسوق ربيع الجيزي، التي من المقرر أنّ تنضم إلى مركز خدمة للسيارات ومطبعة ورق، بعد إزالة السوق القديمة، لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التي تشهدها جميع قطاعات المحافظة.

استيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة

ووجه المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة ورئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بوضع مخطط شامل لتطوير موقع سوق السمك القديمة، وتجهيزه كسوق حضارية لخدمة أهالي المنطقة واستيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة.