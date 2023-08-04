مراسل «إكسترا نيوز»: بهجة بين زوار العلمين بسبب حفل «منير» و«الشاعري»

قال رامي الحلواني، مراسل «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك استعدادات كبيرة قبل انطلاق أضخم حفلات الصيف المنتظرة بالعلمين الجديدة للكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري.

الحلواني: توافد زوار العلمين الجديدة على مسرح آرينا

وأضاف «الحلواني» خلال رسالة له على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك حالة من البهجة والسعادة منتشرة اليوم بين زوار العلمين أكبر من أي يوم آخر مضى منذ انطلاق المهرجان في نسخته الأولى، بسبب الحفل الضخم لـ الكينج منير وتوافد أعداد كبيرة أمام مسرح العلمين «آرينا».

ارتداء محبي تي شيرت عليه صورته

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، «حالة السعادة جعلت من ساعات هذا اليوم حياة تانية خالص.. وهذا التوقيت تحديداً.. الفئات العمرية من كبار السن والشباب والأطفال وارتداء محبي الفنان محمد منير لـ التي شيرت المطبوع عليه صورته».