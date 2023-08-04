حبس المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بالسويس

قررت جهات التحقيق بالسويس، حبس المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطه رجال الشرطة وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أيمن علي، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة الأربعين التابعة لمحافظة السويس، فقد توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة، إلى إتجار أحد الأشخاص في مخدر الحشيش.

وعقب تقنيين الإجراءات، جرى ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة؛ إذ ضبط بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وزنها كيلو جرام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.