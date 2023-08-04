محلل سياسي لبناني: مخاوف من امتداد اشتباكات «عين الحلوة» لبقية المخيمات

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الخوف في لبنان أن تمتد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة إلى سائر المخيمات الفلسطينية من صور إلى طرابلس في الشمال إلى البقاع وبيروت.

الجيش اللبناني تحرك بشكل جدي

وأضاف «الرز»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الجيش اللبناني تحرك بشكل جدي، حيث أرسل طائرات حربية فوق المخيم، وأرسل قوة جديدة من المغاوير والمقاتلين لضبط الوضع، وتحذير هؤلاء بأنه سيتدخل إذا استمرت هذه الاشتباكات.

وأشار إلى أن هناك مسائل جارية لوقف إطلاق النار وإيجاد مخرج للمسألة المستفحلة الآن، وعدم وجود دولة شرعية بمقوماتها الكاملة يفتح الساحة لكل التدخلات الإقليمية لإيجاد متنفس لتنفيذ مخططاتهم.

تأزم الأمور في الجنوب اللبناني

وأوضح أنه في الجنوب اللبناني هناك تأزم حول بعض الأمور، فمنذ 2006 لم يحدث مشكلات، ولكن منذ عام ونصف من بدأ رسم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي وبموافقة الممانعة حدث تأزم في الجنوب اللبناني.