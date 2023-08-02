وزير الري: عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، وجرى استعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية.

تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان

وصرح وزير الري أن المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان، وتعتبر نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيرا إلى أن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والاستثمار في مختلف المجالات.

وأكد اهتمام مصر بتلبية احتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين، حيث جرى إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لضمان إستدامة تشغيلها.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ 8 محطات أخرى لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، وكذا إنشاء عدد 4 سدود لحصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في استخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، وكذلك إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان.

بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية

وأكد حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأضاف أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية، ولكنه يشتمل أيضا على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وافتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية.

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية.