«سانت كاترين».. «عز الدين» ينطلق بين الثلوج ويصعد قمة جبل موسى

طاقة روحانية استثنائية جذبت الشاب العشرينى محمود عز الدين لزيارة محمية سانت كاترين بجنوب سيناء أكثر من 8 مرات، دون الشعور بأى نوع من الملل، فبمجرد أن وطئت قدماه كاترين فى أواخر عام 2015، شعر بالانتماء والراحة الكاملة لما تتمتع به المنطقة من مزارات دينية وتاريخية، فضلاً عن استمتاعه بأجواء الطبيعة الساحرة، وممارسة العديد من الأنشطة والمغامرات بين الجبال والثلوج التى تكسو المدينة فى فصل الشتاء.

«شغفى لسانت كاترين ما بينتهيش.. كل مرة بسافر المحمية بقرر أرجع تانى علشان أكتشف أماكن جديدة فيها»، وفقاً لحديث «عز الدين»، ابن مدينة السويس لـ«الوطن»، إذ يعتبر كاترين مكانه المفضل الذى يلجأ إليه بين فترة وأخرى عندما يحصل على إجازة من عمله، ليستمتع بزيارة المعالم التى تُميز المنطقة، ككنيسة الدير التى تقع أسفل جبل سانت كاترين والشجرة المعلقة التى ناجى عندها نبى الله موسى ربه، إضافة لزيارة مسجد الدير وكنيسة الموتى التى يوجد بها مجموعة أحجار تحتفظ بالجماجم الخاصة بالموتى.

ومن التجارب التى خاضها «عز الدين» فى سانت كاترين، صعود جبل موسى الذى يبلغ ارتفاعه 2285 متراً فوق سطح البحر.

لم يكتفِ «محمود» بذلك، إذ يحرص على اكتشاف مزارات أخرى جديدة فى كل مرة يزور فيها سانت كاترين، منها جبل البنات وكنيسة التجلى التى تتميز بالقاعة المزينة باللوحات الدينية، والتابوت ذو الزخارف والنقوشات الجميلة، والذى يضم بداخله جثمان القديسة كاترين.