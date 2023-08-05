تدريب مهندسي الإرشاد الزراعي بالمنيا لزيادة إنتاج المحاصيل ضمن مبادرة «ازرع»

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا، بالتعاون مع مديرية الزراعة، ورش عمل لتدريب ورفع قدرات مهندسي الإرشاد الزراعي، ضمن مبادرة «ازرع» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، وذلك لضمان تقديم خدمات إرشادية للمزارعين بجودة عالية ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

تحسين الخدمات الإرشادية لصغار المزارعين

وقال المهندس ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية، إن هدف عقد تدريبات مهندسي الإرشاد الزراعي في محافظة المنيا تحسين جودة الخدمات الإرشادية التي تقدم لصغار المزارعين في محافظة المنيا، وإكسابهم مهارات استخدام الإرشاد الرقمي، وتمكينهم من المعلومات والمعارف الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك لتحسين مستوى صغار المزارعين في قرى وأرياف المحافظة.

وأضاف «بولس»، أنه يتم تدريب مهندسي الإرشاد الزراعي بشكل ميداني من خلال تطبيق مشروعات تنموية إرشادية لصغار المزارعين، ومنها نماذج خاصة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ مشروعات للمرأة الريفية منها إعداد دراسة جدوى لعمل مشروع اقتصادي يحقق ربحية، مثل تربية المواشي والماعز والأبقار والدواجن.

صقل مهارات مهندسي الإرشاد الزراعي

وقال الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن تنمية قدرات مهندسي الإرشاد الزراعي يأتي ضمن برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني، لزيادة وصقل معارف مهندسي الإرشاد الزراعي ونقلها للمزارعين في كافة قرى محافظة المنيا، من خلال تنفيذ مبادرة «ازرع» الملموسة على أرض الواقع، والتي قدمت أشكال دعم مختلفة للمزارعين، لافتا أن موسم زراعة القمح المقبل سيشهد تحقيق طفرة كبيرة.

وقالت المهندسة سماح حسن علي، أخصائية تنمية بالإرشاد الزراعي، إن تدريبات تنمية قدرات مهندسي الإرشاد ستحقق سهولة في التواصل والتعامل مع المزارعين لمساعدتهم في تصحيح بعض المعاملات الزراعية ضمن مبادرة «ازرع» التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة بإنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي زيادة دخل صغار المزارعين.

زيادة مساحة محصول القمح

وأشاد المهندس علاء وفقي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مركز مطاي، بالورش التي انعقدت على مدار 4 أيام متصلة لتدريب المهندسين الزراعيين في مراكز مطاي وسمالوط والمنيا، مثمنا دور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في تنمية وزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح وزيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير، مما وضع محافظة المنيا في مقدمة المحافظات الأكثر توريدا للمحصول، كما حققت مبادرة «ازرع» نقلة نوعية للمزارع وخاصة بقرى الظهير الصحراوي الغربي في مركزي سمالوط ومطاي، من خلال عقد 280 مدرسة حقلية.

وقال سامح سمير، مختص تنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن هدف الورش التدريبية رفع القدرات الإشاردية للمهندسين ضمن مبادرة «ازرع» التي ساهمت بشكل كبير في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية والاستراتيجية وخاصة محصول القمح.