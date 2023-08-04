نائب رئيس جامعة الأزهر يروي قصة «مفتاح الكعبة» وآية أنزلت بسببه

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ الله هو العدل، وأمر نبيه بالعدل المأمور به صراحةً في عدة مواضع بالقرآن، مستشهدا بقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».

«عبد المالك»: أمر الله نبيه بإبقاء مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة.. تحقيقاً للعدل

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - «لما دخل مكة فاتحا وأراد أن يدخل الكعبة، فكان المفتاح مع رجل يُدعى عثمان بن طلحة، والذي طلب رسول الله منه أن يعطيه مفتاحها، لكن الرجل رفض وصعد فوق الكعبة كما يقال».

تحقيق العدل في الإسلام

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر «بعد صعود عثمان بن طلحة فوق الكعبة.. صعد إليه سيدنا علي – رضي الله عنه – وأخذ منه المفتاح بالقوة «لوى ذراعه عنوة» ولما دخل النبي محمد الكعبة وعند خروجه أراد أن يعطي عمه العباس المفتاح لينزل قول الله – تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» إلى آخر الآيات.. ليستدعيه النبي ويعطيه المفتاح.