إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ المروة في مطروح

نجح غواصون الخير المتطوعين في إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ المروة غرب مدينة مرسى مطروح، أثناء الاستحمام في البحر، بعدما فقد توازنه، وجرى إخطار الرعاية العاجلة بمديرية الصحة بمطروح، ونقله إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

تفاصيل حالة غرق شاطئ المروة في مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الجمعة، حالة تعاني من حادث غرق ويدعى محمود كرم عويس 21 سنة من الجيزة، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة إذ يعاني من صعوبة في التنفس.

رعاية طبية متقدمة لرعاية حالات الغرق

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه يجري تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لجميع حالات الطوارئ في المستشفيات، ورعاية خاصة بحالات الغرق في مصيف مطروح على مدار موسم الصيف في ظل استقبال ملايين المصطافين في مدينة مرسى مطروح، من خلال الفرق الطبية وأطقم التمريض، حتى تماثله الحالات للشفاء.