مدحت العدل يرد على تقديم إنذار للمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم «ع الزيرو»

حرص السيناريست مدحت العدل على التعليق على تقديم إنذار للمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم «ع الزيرو»، بسبب مناقشته قضية بيع الأعضاء.

مدحت العدل يرد على تقديم إنذار للمنصفات ضد فيلم «ع الزيرو»

قال الدكتور مدحت العدل: على ما قيل حول فيلم «ع الزيرو» وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية، خلال بيان، قائلا: «أنا طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء البشرية وأحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودون في كل مكان وهم مافيا لبيع الأعضاء والأمر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم».

وأضاف «العدل»: «لن ندفن رؤوسنا في الرمال وسنواجه مثل هذه الجرائم ونتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابة محترمة وتعي وتقدر قيمة فيلم ع الزيرو وما يدعو إليه من قيم إنسانية ومحاولة التصدي لهذه التجارة المحرمة والمجرمة في العالم كله».

تفاصيل فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.