تصدرت التريند.. عزيز الشافعي يكشف عن كواليس أغنية «حبيت المقابلة» لحماقي

كشف الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن كواليس تسجيل أغنية «حبيت المقابلة» لمحمد حماقي، التي تصدرت التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر عزيز الشافعي، فيديو أثناء تسجيل الأغنية في الاستوديو، وتفاعل صناع العمل معها وعلق قائلا: «كواليس حصريه حماقي، توما، تامر حسين، مرزوق، وعزيز الشافعي.. حبيت المقابله بمناسبة الترند المستمر والمتصاعد في تاني يوم».

أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة، من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير تصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد و«كريتيف» يوسف حماد، ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

وطرح حماقي، منذ أيام، أغنية «لمون نعناع»، التي حققت نجاحا كبيرا أيضا ونسبة مشاهدات عالية على «يوتيوب» وهي من اللون الشعبي المقسوم.