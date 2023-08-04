إحالة متهميْن بالاتجار في العملة بمدينة نصر للمحاكمة.. وقانوني يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة شخصين بالقاهرة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالاتجار في العملة بمنطقة مدينة نصر، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة ارتكابهم للواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 126 من القانون تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف أنه قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية «عملات أجنبية»، وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابهما للواقعة، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة؛ بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.