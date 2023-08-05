عضو التحالف الوطني يكرم الأولى على الثانوية العامة «مكفوفين» بأسوان 

أجرى الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري التابع للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اتصالًا هاتفيا لتكريم الطالبة «هاجر» الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين بأسوان.

ممدوح: تكريم الطالبة هاجر نظرا لتجربتها الملهمة

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى إن تكريم الطالبة هاجر لا يتعلق لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة فقط، وإنما يأتي نتيجة لتجربتها الملهمة وتفوقها الدائم في كافة المراحل الدراسية.

وأضاف «ممدوح» في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس الشباب المصري حريص على الحرص على دعم كافة المتفوقين في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة أصحاب التجارب الملهمة.

محافظ أسوان يكرم الطالبة هاجر

وكرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية والحاصلة على مجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكوفين في الثانوية العامة.