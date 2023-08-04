أغنية «حبيت المقابلة» لمحمد حماقي تتخطى نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

تخطت أغنية «حبيت المقابلة» للفنان محمد حماقي، حاجز النصف مليون مشاهدة بعد طرحها أمس، ويعتبر حماقي أول مطرب عربي يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

أغنية حبيت المقابلة

أغنية حبيت المقابلة حققت في 24 ساعه 618 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، وهي من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

أغنية لمون نعناع

ومن ناحية أخرى حقق حماقي نجاحا كبيرا بأغنية لمون نعناع والتي تصدر التريند في أول يوم من طرحها وتعدت ملايين المشاهدات على «يوتيوب» بسبب الطابع الشعبي الذي تتميز به الأغنية.