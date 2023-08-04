ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 111 طربة حشيش في محافظتي الغربية ومطروح

ألقت أجهزة الأمن في الغربية على (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة ، وبحوزتهما (عدد 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض).مديرية أمن الإسماعيليةضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط حشيش

وفي مديرية أمن مطروح ضبط (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) بحوزتهما (عدد 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام - مبالغ مالية).