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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 111 طربة حشيش في محافظتي الغربية ومطروح

كتب:

محمد سيف
12:57 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
حشيش(أرشيفية)

حشيش(أرشيفية)

ألقت أجهزة الأمن في الغربية على  (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة ، وبحوزتهما (عدد 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض).مديرية أمن الإسماعيليةضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى).

ضبط حشيش

وفي مديرية أمن مطروح ضبط (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) بحوزتهما (عدد 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,800 كيلو جرام - مبالغ مالية).

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.