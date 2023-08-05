بدء تنسيق كليات المرحلة الأولى اليوم.. كم رغبة يكتبها الطالب؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات اليوم، ليتاح للطلاب تسجيل رغباتهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الماضي، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وهناك بعض التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق المرحلة الأولى وعدد الرغبات التي يمكن أن يسجلوها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

تنسيق المرحلة الأولى وعدد الرغبات

وأكد السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في بيان للوزارة، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة فقط، ولا يمكنه أن يزيد عن ذلك عند التسجيل.

ويمكن التسجيل عبر بوابة التنسيق من خلال الضغط هنا، إذ أن التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية و342 درجة للشعبة الهندسية و 289.5 درجة للشعبة الأدبية.

طرق كتابة الرغبات بشكل صحيح

يجب على الطالب أن يحدد الكليات المسموح بها لشعبته فقط، وعند اختيار قطاع التخصص ستظهر قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يراعي الطالب عند اختيار الكلية أو المعهد قوائم التوزيع الجغرافي.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة عبر موقع التنسيق.

- يجب مراجعة الأقسام والشعب جيدا قبل تسجيلها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك قم بطباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، وستحصل على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة خاصة إذا رغبت في تعديل رغباتك.