عاجل.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. هل يستمر فترة طويلة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتًا خلال الـ48 ساعة المقبلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة حيث من المتوقع أن تسجل 37 درجة وعلى السواحل الشمالية 35 درجة نهارًا مائل للحرارة رطب ليلا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، أن فرص سقوط الأمطار تستمر على أقصي جنوب البلاد، وتكون رعدية أحيانا كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.