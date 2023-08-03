طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة وأمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة لموجة حارة يومي السبت والأحد، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه تنشط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وتنبأت بتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30%، على أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، الجمعة بنسبة حدوث 20% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل - بحيرة ناصر» على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق وتمتد إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 4 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 5 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.