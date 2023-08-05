درجات الحرارة اليوم.. الموجة الحارة تضرب من جديد وأمطار بعدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، متوقعة تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وخاصة «حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل، الوادي الجديد»، كما تنشط نشاط الرياح على تلك المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتمتد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الموجه الحارة تضرب من جديد

كما توقعت هيئة الأرصاد ان تضرب البلاد موجة حارة وخاصة على المناطق الشمالية، حيث ترتفع بها درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

رطوبة وشبورة على بعض المناطق

وذكرت هيئة الأرصاد أنه تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

أكتوبر 37 25

بنهــــا 37 26

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 26

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 19

كاترين 33 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 34 24

السلوم 37 25

سيوة 42 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 37 30

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 27

أسيوط 41 27

سوهاج 42 28

قنا 42 29

الأقصر 43 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 42 32