تعرف على مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2023 في جميع الجامعات المصرية

ينطلق تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، غدًا، ويستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس الجاري، ويتساءل أولياء الأمور والطلاب عن مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2023 في جميع الجامعات المصرية.

وكشف تحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، عن مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2023، إذ تشير التوقعات إلى وقوف الحد الأدنى لكلية الهندسة عند 344 أو 343 درجة، وهو أعلى بنسبة بسيطة من الحد الأدنى المقرر لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

قائمة كليات علمي رياضة

موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشتمل على قائمة كليات علمي رياضة، ومنها كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الهندسة، فضلًا عن كلية العلوم والتربية وكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

الحد الأدنى لتنسيق العام الماضي لقائمة كليات علمي رياضة

يمكن أيضاً لطلاب الثانوية العامة، معرفة الحد الأدنى لتنسيق العام الماضي لقائمة كليات علمي رياضة، في جميع الجامعات المصرية من موقع التنسيق الإلكتروني، وهنا شددت وزارة التعليم العالي، على الطلاب بضرورة الاطلاع على الموقع، لأنه يقدم التفاصيل الخاصة بعملية كتابة الرغبات بدقة.

وفي سياقٍ متصل، أكدت وزارة التعليم العالي أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي رياضة، هو 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، موضحة أنّ التنسيق يتم إلكترونيًا على موقع التنسيق الإلكتروني سواء في معامل الحاسب الآلي بالجامعات المختلفة أو من أي كمبيوتر شخصي، موضحة أنّ نتيجة التنسيق ستكون متاحة أيضًا على موقع التقديم نفسه عقب إعلانها من قبل الوزارة.