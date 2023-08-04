ساعات قليلة تفصنا عن انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وهنا دائماً ما يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 في جميع الجامعات المصرية، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي التعليمي.

تفاصيل مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم

تحليل شرائح المجاميع لنتيجة الثانوية العامة 2023، يشير إلى مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023، بالمقارنة بين الحدود الدنيا للمرحلة وأعدادها والأعداد المتوقع قبولها بكليات القطاع الطبي، التي تصل إلى 20 ألف طالب، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف عند 372 درجة.

مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 بالنسبة لقطاع طب الأسنان، من المتوقع أن يقف الحد الأدنى للكلية عند 370 درجة، وكلية الصيدلة ستقف عند 367 درجة، وأما عن كلية العلاج الطبيعي فستقف عند 369 درجة.

المؤشرات، تتوقع وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكليات الطب البيطري والتمريض وجميع الكليات النظرية والعلوم الصحية التطبيقية، والتي بدأ تنسيقها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مع ارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض عن العام الماضي نظراً لإلغاء التوزيع الإقليمي لها.

قائمة كليات علمي علوم

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الاطلاع على قائمة كليات علمي علوم، من موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من كليات القطاع الصحي ككليات الطب وطب الفم والأسنان والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض وكليات الصيدلة، فضلاً عن الكليات النظرية ككليات التربية بمختلف أنواعها في جميع الجامعات الحكومية.

غداً بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

يبدأ غداً السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرحلة الأولى، إلكترونياً من موقع التنسيق الإلكتروني، وجهزت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات معامل التنسيق المزودة بعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم بسهولة.