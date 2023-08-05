محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل للشباب بأحد المطاعم الكبرى

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر فرص عمل بمطاعم شهيرة بفرعي أكتوبر والشيخ زايد.

نوعية الوظائف والشروط المطلوبة في المتقدمين

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف والشروط المطلوبة الواجب توافرها في المتقدمين وفقا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

عضو فريق

المؤهل متوسط فأكثر

السن من 21 إلى 30 سنة

النوع: ذكور فقط

مدة العمل: 9 ساعات

الراتب: مرتبات مجزية + إضافي

يتوافر تأمين طبي واجتماعي

الموقف من التجنيد

شروط المتقدمين: لا تقبل الطلبة

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بالمطاعم بأكتوبر والشيخ زايد بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».