هالة صدقي تقضي إجازتها الصيفية: «تحبوا نروح فين؟»

أعلنت الفنانة هالة صدقي عن حصولها على إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك».

هالة صدقي تحصل على إجازة صيفية

ونشرت هالة صدقي صورة لها على متن يخت في البحر، وكتبت: «دلوقتي بعد رحلات كلها تكريمات غالية وعظيمه من دبي لتونس للكويت للمغرب، حان وقت الإجازة لمدة أسبوع.. تحبوا نروح فين؟».

نجاح هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة

وحققت الفنانة هالة صدقي، نجاحاً كبيراً من خلال شخصية «صفصف» التي جسدتها في مسلسل جعفر العمدة، مع المخرج محمد سامي، وحصدت إشادات الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، جوري بكر، وعدد من النجوم، إخراج محمد سامي.