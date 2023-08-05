آخر فرصة.. سجل الآن في مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات للطلاب والخريجين

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق برنامج بناء القدرات في مجال الإلكترونيات ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج اليوم السبت 5 أغسطس.

مدة التدريب في الإلكترونيات

وأوضحت وزارة الاتصالات أن البرنامج يتم تنفيذه لبناء قدرات الطلاب وخريجي الهندسة وعلوم الحاسب للتوظيف في قطاع الإلكترونيات، لافتة إلى أن التدريب يستمر من أغسطس 2023 إلى يناير 2024.

وأضافت أن برنامج بناء القدرات يستهدف طلاب السنة النهائية بالجامعة والخريجين بدءا من دفعات 2018، في تخصصات هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسب، وهندسة الميكاترونكس، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب، والهندسة الطبية الحيوية من مختلف المحافظات.

ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج يشمل مسارين، هما تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية والتردد الراديوي، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، كما يهدف إلى إعداد الشباب للعمل في كبرى شركات الإلكترونيات وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

مشاريع تحاكي أحدث التطورات وحافز شهري

وذكرت أن البرنامج يعتمد على التدريب العملي من خلال مشاريع تحاكي أحدث التطورات في تلك الصناعة، مع استخدام أحدث الأدوات ومختبرات مجهزة على أعلى مستوى، كما ويقدم التدريب نخبةٌ من كبار الأساتذة الجامعيين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لتمكين المتدربين من تلبية متطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى أن المتدربين يحصلون على حافز مادي شهري أثناء التدريب وشهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نهاية البرنامج، بالإضافة إلى دعم للحصول على فرص عمل من خلال معارض توظيف.

مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصميم الإلكترونيات المتطورة وتصنيعها وتصديرها للأسواق الأفريقية والعربية والأوربية.

طريقة التسجيل في برنامج بناء القدرات في مجال الإلكترونيات

للتقديم في برنامج بناء القدرات في مجال الإلكترونيات من هنــــا.