«طب السويس» تجري 58 قسطرة قلبية ضمن فعاليات «100 يوم صحة» بقنا

نظمت كلية الطب بجامعة السويس قافلة طبية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار للقسطرة القلبية بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بقنا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبناءً على طلب رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان، وبتوجيهات من الدكتور علي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الطحان، عميد كلية طب السويس.

تركيب دعامات دوائية وبالون

وقال الدكتور علي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، إن القافلة تمكنت من إجراء 58 عملية قسطرة قلبية بين التشخيصية والعلاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، وبذلك تكون قائمة انتظار عمليات القسطرة القلبية بمحافظة قنا وصلت للعدد صفر، بفضل مجهود أطباء كلية طب السويس.

أهمية الدور الخدمي لجامعة السويس

كما أكد رئيس الجامعة، أن حرص جامعة السويس على الاشتراك في مثل هذه المبادرات الرئاسية ينبع من الإيمان العميق بأهمية الدور الخدمي للجامعة سواء في إطار محيطها الإقليمي أو خارج هذا المحيط، فضلا عن ما تقدمه هذه المبادرات من حلول جذرية وسريعة للكثير من المشكلات التي تواجه المواطن.

ومن جانبه وجه الدكتور عبد الرحمن الطحان، عميد طب السويس، الشكر لرئيس الجامعة لما يقدمه من متابعة على مدار الساعة لكافة تفاصيل القافلة، ويقدم كافة أوجه الدعم لتذليل كافة العقبات لنجاحها، مشيرا إلى أن كلية طب السويس سبق وشاركت في تنظيم العديد من القوافل الطبية على مستوى محافظة السويس، لافتاً إلى أن اشتراك كوادر الكلية ضمن مبادرة 100 يوم صحة الرئاسية يُعد تفعيلا لرسالة الكلية التي تسعى إلى نشر مختلف الخدمات الصحية في المجتمع، واستثمار إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق هذه الرسالة السامية.