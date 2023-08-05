أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﯾوم السبت 5-8-2023 ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك

تشهد أسعار العملات اليوم السبت 5-8-2023 بالبنوك المصرية استقرارا كبيرا مقابل الجنيه المصري، بعدما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 للشراء و30.93 للبيع.

اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ

تعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم السبت في البنوك، حسبما كشفته البنوك عبر مواقعها الرسمية على موقع الإنترنت بآخر تحديث لأسعار العملات.

ﺳﻌر اﻟدوﻻر ﻓﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.75 للبيع، و30.85 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.75 للبيع و30.85 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.79 للبيع، 33.55 للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.55 للبيع، و33.79 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري: 39.26 للبيع، و38.81 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.26 للبيع، و38.81 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.30 للبيع، و99.29 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.30 للبيع، و99.97 للشراء.