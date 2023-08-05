إصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على طريق المنصورية

أصيب عاملان في حادث تصادم على طريق المنصورية، في اتجاه الدائري، وتم نقل المصابيّن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق المنصورية اتجاه الدائري.

إصابة شخصين

وانتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص، 60 سنة، وبصحبته شخصين، فوجئ بسيارة ميكروباص تصدمه من الخلف، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة وإصابة الشخصين بسحجات وكدمات، وفر صاحب السيارة الميكروباص هاربا.

ونُقل المصابان إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، فيما تكثف مباحث الهرم جهودها لضبط قائد السيارة الميكروباص، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.