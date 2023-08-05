ضبط 12 مخالفة تموينية وغش تجاري في حملات مكبرة بالإسكندرية

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف الحملات التموينية بالمحافظة، بهدف محاربة أي تلاعب في أسعار السلع الغذائية، وضبط حالات الغش التجاري، والتلاعب في أسعار اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة، موضحا أنه تم ضبط وتحرير 12 مخالفة لعدد من أصحاب المحال التجارية.

ضبط 12 مخالفة تموينية وتلاعب في الأسعار

وقال «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم ضبط وتحرير عدد 12 مخالفة تموينية، موضحا أن تلك المخالفات تضمنت حالات بيع سلع غذائية بأسعار أزيد من المقررة، وكذلك لحوم مجمدة مجهولة المصدر، علاوة على تحرير مخالفات غش تجاري في بعض المنتجات، ونقص الوزن في رغيف العيش البلدي المدعم.

حملات على الأسواق العامة في كفر الشيخ

وأوضح أن الحملات التموينية في كفر الشيخ مستمرة على مدار الشهر الجاري، والتي تستهدف الأسواق العامة ومصانع الألبان ومحلات الجزارة وغيرها من الأماكن لبيع السلع للمواطنين، لافتا أن محاربة الغلاء وجشع التجار هدف أولي لطبيعة عملنا، وذلك بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين.