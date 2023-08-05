أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻟﯾوم 5-8-2023 ﻓﻲ الأﺳواق واﻟﻣﺣﻼت

شهدت أسعار البیض الیوم 5-8-2023 انخفاضا في الأسواق والمحلات، وسجل طبق البيض الأبيض نحو 103 جنيهات، والأحمر 105 جنيهات، فيما بلغ سعر طبق البيض البلدي 112 جنيهًا، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن، عبر حسابها الرسمي على الإنترنت.

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البیض الیوم تراجعا في الأسعار نتيجة توافر الأعلاف وبكيمات كبرى خلال الآونة الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نيتها بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة في الموانئ، وهي التي أدت لاستقرار الأسواق بأسعار البيض والدواجن.

أسعار البیض الأحمر

ووفق ما أعلنته بورصة الدواجن، جاءت أسعار البیض الأحمر بنحو 105 جنيهات للطبق.

أسعار البیض البلدي

وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم 112 جنيهًا للطبق.

أسعار البیض الأبيض

سجل البيض الأبيض مبلغ الـ103 جنيهات للطبق.