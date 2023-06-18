استقرت أسعار البیض الیوم 18-6-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل طبق البيض الأبيض 110 جنيهات، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر 110 جنيهات، وسجل سعر طبق البيض البلدي 107 جنيهات، وفقًا لما علنته بورصة الدواجن على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البیض الیوم استقرارًا كبيرًا نتيجة توافر الأعلاف بكيمات كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الافراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي كانت متواجدة داخل الموانئ، والتي أدت إلى استقرار الأسواق سواء كان في أسعار البيض أو الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن، فإن أسعار البیض الأحمر سجلت 110 جنيهات للطبق.

أسعار البیض البلدي

وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم في حدود 107 جنيهات للطبق.

بورصة البیض الیوم

وكشفت بورصة البیض الیوم، أن اسعار البيض الأحمر سلجت 110 جنيهات للطبق بينما سجل البيض الأبيض 110 جنيهات للطبق وبلغ سعر طبق البيض البلدي 107 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسجل سعر كرتونة البیض الیوم 107 جنيهات للبيض البلدي و110 جنيهات للأحمر والأبيض.