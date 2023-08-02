تفاصيل زلزال البحر المتوسط.. وصلت شدته إلى 3.4 درجة على مقياس ريختر

وقع زلزال البحر المتوسط، قبل ساعات قليلة من ظهر اليوم الأربعاء، على بُعد 365 كيلومترا من مدينة مرسى مطروح، إذ بلغ شدته نحو 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وراقبت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزال البحر المتوسط في تمام الساعة العاشرة و16 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، حيث وصل عمقه من سطح البحر إلى 7.91 كيلومتر.

زلزال البحر المتوسط

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، صباح اليوم، عن أن محطات الرصد سجلت ما يقرب من 5 هزات أرضية متوسطة وخفيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها، زلزال البحر المتوسط.

ووفقا للوكالة، فإن المركز كشف في إعلانه عن الـ5 هزات أرضية، وتوزعت بهزتين في دولة تركيا بقوة 3 و4.4 درجة على مقياس ريختر، وهزة أرضية في شاطئ لواء إسكندرون بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، هزة أرضية أخرى وهي زلزال البحر المتوسط بقوة 3.5 درجة، وهزة في البحر شمال غرب اللاذقية يبعد 40 كيلومتراً بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر.

زلزال البحر المتوسط يصل إلى عمق 9.9 كيلومترات

ولم تكن المرة الأولي، فضرب زلزال البحر المتوسط بحسب مرصد كانديلي التركي، الشهر الماضي، جزيرة كريت، في تمام الساعة 22:36 بالتوقيت المحلي.

وذكر المرصد التركي أن زلزال البحر المتوسط، الذي بلغت شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 9.9 كيلومترات من البحر.