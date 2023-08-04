السيطرة على حريق محدود في ماكينة صرف آلي ببني سويف

سيطر أفراد أمن أحد البنوك بمنطقة كورنيش مدينة بني سويف، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، على حريق محدود للغاية عبارة عن أدخنة في «ضفيرة» ماكينة صراف آلي ATM دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

نشوب حريق محدود في ماكينة صرف آلي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بلاغًا بانبعاث أدخنة من ماكينة صراف آلي بفرع أحد البنوك بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة التعامل وتوجيه سيارة إطفاء.

وتمكن أفراد امن البنك بالتعاون مع قوات الحماية المدنية من السيطرة على الأدخنة قبل اشتعال النيران، وجرى اتخاذ الأجراءات الفنية اللازمة في الماكينة.

من جانبه وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتقل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، إلى موقع البنك، حيث أشرف على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل الفرع بكورنيش النيل مدينة بني سويف.

السيطرة على الحريق

وتم توجيه سيارة إسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود «دخان بدون لهب»، بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.