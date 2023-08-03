محافظ شمال سيناء: نسبة إشغال الفنادق وصلت إلى 100% في الموسم الحالي

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لديوان عام المحافظة، أن نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى 100% خلال الموسم السياحي الحالي، بسبب إقبال المواطنين على شمال سيناء بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

شمال سيناء تتمتع بالعديد من المقومات السياحية

وأضاف أن محافظة شمال سيناء، تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، حيث تنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية التي تصلح للأنماط السياحية المختلفة، يدعمها نشاط اقتصادي محافظة متنوع ووسائل ربط مع المحافظـات المجاورة مثل الطريق الساحلي الدولي (رفح/العريش / القنطرة) والطريق الدولي (النفق /نخل/ نويبع) والطريق الأوسط منطقة (الجفجافة وبغداد بوسط سيناء).

وأوضح رضا عروج مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، أنّ شمال سيناء زاخرة بالأنواع المختلفة من السياحة مثل سياحة الاصطياف، الشاطئية، المؤتمرات، العلاجية، الثقافية، الدينية، البيئية، السفاري، والرياضات المائية والجزر الرملية وصيد الأسماك.

مشكلات أصحاب المنشآت السياحية

وأكد أن المحافظ، وجه حل مشكلات أصحاب المنشآت السياحية، بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية.