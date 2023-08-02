تعرف على شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بمدارس الأزهر الشريف عقب التحاقهم بمدارس وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي دفع بعض أولياء الأمور والطلاب للتساؤل عن شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

وتوضح «الوطن»، خلال السطور الآتية شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023، وفقا لاتفاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الأزهر الشريف، حول قواعد التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وجاءت شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023، كالتالي:

1- أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.

2- يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، مع الالتزام بالكثافة بين الجانبين.

3- أن يقدم الطالب المحول بيانًا بالكثافة من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

التحويل من المعاهد الأزهرية

4- عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم المدارس الرسمية للغات ۔ المدارس الرسمية المتميزة للغات - المدارس الخاصة لغات؛ يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

5- يرفق بطلب التحويل من الأزهر، بيانا إلكترونيا لتدرج الطالب المرحلة المقيد بها موضحا به حالته.

6- الطلاب المستنفذون لسنوات الرسوب في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج منازل بعد تسلمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

7- يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب مع مراعاة المواعيد المقررة.