تخفيف أحمال الكهرباء عن 25 منطقة اليوم في العبور وبدر والعاشر من رمضان

حددت شركتا توزيع الكهرباء بشمال القاهرة والقناة خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 25 منطقة بمدن العبور وبدر والعاشر من رمضان لمدة ساعة بدءا من الساعة 12 حتى 1 ظهر اليوم

جدول تخفيف الأحمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء التي يبلغ عدد المشتركين بها 5 ملايين 166 ألف مشترك وتضم محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال وجنوب ووسط الشرقية، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمدن الجديدة خطة تخيف الاحمال وقطع التيار عن مدينتي العاشر من رمضان وبدر الواقعة بنطاق عملها بدء من الساعة 12 ظهرًا وحتى 1 ظهرا

تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 13 منطقة بمدينة بدر

وحددت شركة القناة لتوزيع الكهرباء 13 منطقة بمدينة بدر، سيتمّ تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها لمدة ساعة اليوم بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 1 ظهرا وهي كالتالي «أكشاك إنارة - محطة صرف 5 - بنزينة طريق السويس - منطقة مركز الحي الأول - المجاورة الأولى بالحي الأول - المجاورة الثانية بالحي الأول - المجاورة الثالثة بالحي الأول - المجاورة الرابعة - المجاورة الخامسة - المجاورة الاولي الحي الأول - منطقة الحي الأول - المجاورة الخامسة - المجاورة الرابعة بالحي الأول».

تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 6 مناطق بمدينة العاشر من رمضان

وحددت شركة القناة لتوزيع الكهرباء 6 مناطق بمدينة العاشر من رمضان سيتمّ تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها لمدة ساعة اليوم بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 1 ظهرا وهي كالتالي: «الأردنية - مركز المدينة 1 - مركز الحي الخامس - المجاورات من 35 إلى 42 - مركز الحي السادس - المجاورات من 43 إلى 50».

تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 6 مناطق بمدينة العبور

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 6 مناطق بمدينة العبور سيتمّ تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها لمدة ساعة اليوم بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 1 ظهرًا وهي كالتالي «إسكان المستقبل - شارع المستقبل - الترفيهي خلف جهاز العبور - مساكن الجيزة أول النهضة أمام الاستاد - الإسكان القومي خلف دار مصر - الإسكان العائلي بجوار السكرية».