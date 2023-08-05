تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم.. مستقر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5-8-2023، استقراراً في بداية التعاملات اليومية، إذ يعد عيار الذهب 21 الأكثر انتشارا.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، وسعر الذهب عيار 21 في آخر تحديث للأسعار، حسبما أوضحت بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في بداية تعاملات اليوم، 2160 جنيهاً للشراء، دون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، 2469 جنيهاً للشراء، قبل احتساب المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1850 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2263 جنيهاً للشراء، دون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات 17280 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.