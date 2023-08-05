رانيا محمود ياسين تشيد بمسرحية «طيب وأمير»: «كلها ضحك»

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على حضور مسرحية «طيب وأمير» وعبرت عن إعجابها الشديد بها من خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت رانيا محمود ياسين عددا من الصور من العرض المسرحي، معلقة: «أثناء حضوري مع أسرتي مسرحية طيب وأمير، أمس، أنا حقيقي استمتعت جدا بالعرض، مسرحية دمها خفيف جدا كلها ضحك أبطالها كلهم زي سكر هشام إسماعيل كوميديان من العيار الثقيل وحضور كبير على المسرح وعمرو رمزي خفة دم وحضور وتمكن في الدور، تامر فراج أنا عن نفسي مجرد أن أراه لا بد أن أبتسم لأن دمه زي العسل بيضحكني جدا وكان متألقا جدا كعادته».

رانيا محمود ياسين تشيد بمسرحية «طيب وأمير »

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين: «شريف حسني صاروخ الكوميديا القادم بجد رائع والفنانة شيماء صاحبة الصوت المتميز وخفة الدم والرقة في وقت واحد برافوا حبيبتي، كل فنانين العرض هايلين علشان منساش حد كلهم راائعين بجد، قدمتم حالة مسرحية مبهجة من تراث بديع خيري والريحاني رحمهما الله، إخراج المخرج المتميز محمد جبر، أشكرك على العرض جميل ده تخرج منه بطاقة إيجابية وبهجة ؛ كل هذا تحت قيادة مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي، شكرا يا ياسر، بداية عروض متميزه تحت قيادتك.. ألف مبروك».