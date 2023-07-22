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«المالية»: صرف مرتبات شهر يوليو لموظفي الدولة بداية من الغد

كتب:

مارينا رؤوف
12:41 م | السبت 22 يوليو 2023
المرتبات

المرتبات

تبدأ وزارة المالية خلال الساعات المقبلة، في صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين في القطاع الحكومي والقطاع العام، حيث يترقب المواطنون مرتبات شهر يوليو خاصة عقب الإجازات الكبيرة بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو ورأس السنة الهجرية و23 يوليو.

ويترقب العاملون في الدولة، موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين والعاملين بالدولة، وتوفر وزارة المالية، مرتبات نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية، بداية من غد الأحد الموافق، ويستمر صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لمدة 5 أيام متتالية وهي «23 و24 و25 و26 و27 من الشهر ذاته».

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين 

وأوضحت وزارة المالية، أنّ موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين، سيكون خلال أيام 25 و26 و27 يوليو، وفقًا لجدول صرف مرتبات العاملين بالدولة المعلن.

استعداد البنوك لصرف المرتبات

وتبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية في الاستعداد خلال الساعات القليلة المقبلة، لتغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، لتوفير السيولة النقدية لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ سيبدأ صرفها غدا، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية. 

 

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.