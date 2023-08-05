تعرف على كراسة شروط نزهة الأندلس.. حجز الشقق يبدأ من الغد

حصلت «الوطن» على كراسة شروط نزهة الأندلس، المشروع المقرر طرح خلاله 380 وحدة سكنية في نزهة الأندلس بالتجمع الثالث، بمساحات 130 حتى 150 مترا مربعا.

كراسة شروط نزهة الأندلس

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن غدا الأحد، بدء الحجز لوحدات مشروع نزهة الأندلس، لافتة إلى أن الحجز بكراسة شروط نزهة الأندلس سيكون بالأسبقية عن طريق الأون لاين من هنــــــا.

كراسة شروط نزهة الأندلس

ووفقا لكراسة شروط نزهة الأندلس، فرسوم سداد جدية الحجز يصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن المشروع مكون من 28 عمارة سكنية، العمارة الواحدة مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررةن كل دور به 4 شقق.

وأوضح الوزارة أن أسعار الوحدات المذكورة في كراسة شروط نزهة الأندلس تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة.

شروط الحجز في كراسة نزهة الأندلس

وكشفت كراسة نزهة الأندلس، أن شروط الحجز الشقق المشروع كالآتي:

- المتقدم مصري الجنسية.

- للمتقدم أهلية التصرف.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر.

- يجوز التقدم للحجز على وصى عليه بقرار وصاية.

- ألا يسبق للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان من قبل.

- الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لا يجوز تغيير الاستخدام المخصص.