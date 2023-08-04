أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية، بعد اعتمادها من محافظة الدقهلية بنسبة نجاح 80%، وبذلك تصبح النتيجة النهائية للعام الدراسي 97.3%، حيث تقدم للامتحان 132 ألفا و812 طالبا وطالبة.

موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام 2023، بنسبة نجاح 80%، وبذلك تصبح نسبة النجاح في النتيجة النهائية 97.3%، حيث تقدم للامتحان 132 ألفا و812 طالبا وطالبة، نجح منهم 120 ألفا و542 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الدور الثاني للإعدادية مكفوفين 100%، وإعدادية القسم المهني 100%.

اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي للناجحين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم اعتماد المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237 درجة بدلا من 243 درجة، للناجحين بالشهادة الإعدادية، بعد أن تم حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.