تخفيضات بنسبة 30%.. اعرف أسعار اللحوم في وزارتي الزراعة والتموين

من أجل التيسير على المواطنين، تستمر وزارة الزراعة في طرح اللحوم المختلفة في منافذها على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30%.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، وفق بيان الوزارة، والتي تتباين حسب النوع.

أسعار اللحوم

ويبدأ سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي في منافذ وزارة الزراعة من 90 إلى 100 جنيه.

يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز من 200 جنيه إلى 270 جنيها.

وتراوح سعر اللحم الضأن بين 240 و280 جنيها على حسب نوع اللحم.

سجل سعر الكيلو من اللحم الجملي في منافذ الزراعة نحو 180 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم المفروم في منافذ وزارة الزراعة بين 150 لـ170 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من الكبدة المستوردة المجمدة نحو 140 جنيها.

كما تستمر الدولة في محاولات التيسير على المواطنين، حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم السوداني والبرازيلي في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.