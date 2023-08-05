أحمد عصام يضيء سماء العلمين.. أبهر جمهور «منير والشاعري» بالألعاب النارية

حظي الفنان أحمد عصام بإشادات كبيرة من جانب جمهور الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، بعد تألقه وإبهاره الحضور بالألعاب النارية التي أضاءت مسرح وسماء مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الجمعة، في حفلهما الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين.

وأشاد حميد الشاعري في وصلته الغنائية بعروض أحمد عصام في فقرته الغنائية، حيث داعبه أكثر من مرة قائلا: «هتولع فيا يا عصام»، فيما وصفه محمد منير بـ«ابنه المتألق»، وطالب الجمهور في نهاية الحفل بتحيته تقديرا لمجهوده الكبير.

محمد منير يطلب من الجمهور تحية أحمد عصام

وشهد الحفل تقديم محمد منير وحميد الشاعري دويتو غنائي لأغنية «أكيد» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فيما أشعل الكينج الحفل بباقة من أبرز أغنياته، ومنها «يونس، حدوتة مصرية، صفصافة، حارة الياسمينة، قلبي مساكن شعبية».

ومن المقرر أن تشدو النجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور في حفل غنائي، الليلة، على مسرح «العلمين أرينا»، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.