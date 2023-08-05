7 مشاهد من حفل «منير» و«الشاعري» في العلمين.. «دويتوهات» ومواقف إنسانية

تصدر حفل النجم محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث حظي باهتمام كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شارك حضور الحفل عدد كبير من الصور والفيديوهات من داخل الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو الحفل الذي جمع «الكينج» و«الكابو» حميد الشاعري معا تحت لافتة «كامل العدد».

مشاهد من حفل «منير» و«الشاعري»

وشهد الحفل عددا من المشاهد التي حظيت باهتمام كثيرين، ومنها:

1- بدأ الحفل بالفقرة الغنائية لـ حميد الشاعري، وقدم في بدايتها أغنية «حبيبي روح السمارة»، والتي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة.

2- خلال الحفل قدم حميد الشاعري «دويتو» غنائي مع الفنانة هلا رشدي بأغنية «راحل معايا الليل»، كما قام «الكابو» بتقديم هيثم نبيل على خشبة المسرح ليشاركه غناء أحدث أعماله الغنائيىة بعنوان «بالي رايق» من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل، والتي كان انتهي من تسجيلها قبل ساعات من حفل، وأهداها لجهور مهرجان العلمين.

3- في لفتة إنسانية، حرص حميد الشاعري على توجيه التحية خلال الحفل للقائمين على مدينة العلمين الجديدة إضافة عمال بناء المدينة، قائلا: «بشكر كل العمال النشطاء اللي عملوا الصرح ده»، كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم فعاليات المهرجان.

4- صعد بعد ذلك النجم محمد منير على خشبة المسرح ليبدأ حفله الغنائي بأغنية «الرزق على الله»، وتعالت صيحات الجمهور ترحب به «الكبير كبير.. بنحبك يا منير»، ووجه التحية والشكر لـ«المتحدة» للخدمات الإعلامية والقائمين على المهرجان الذي وصفه بـ «واجهة مشرفة لمصر».

5- شارك محمد منير وحميد الشاعري في غناء «أكيد»، وحرص «الكينج» على الإشادة بموهبة «الكابو» ودوره في النقلة الموسيقية التي أحدثها في ثمانينات القرن الماضي، ومن جانبه قال الشاعري إنه من جمهور محمد منير.

«أكيد» تجمع محمد منير وحميد الشاعري في العلمين

محمد منير و حميد من حفله العلمين بعد 40 سنه من اصدار الاغنيه pic.twitter.com/BnLaLP9kPk — MOUNIR MUSIC (@mounir_musiic) August 5, 2023

6- قدم محمد منير خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية منها «شمندورة»، «يونس»، «يا سمرة»، و«علموني عنيكي».

7- حرص محمد منير على توجيه التحية للشعب السوداني خلال الحفل، والجالية السودانية المتواجدة في مصر، مؤكدا الترحيب بأي ضيف من السودان خاصة بعد المأسأة الأخيرة التي مر بها على حد تعبيره، قائلا: «ربنا يخلي مصر وشعبها».