«الفنون التشكيلية» تحتفي بالفنان عبدالسلام عيد بعد فوزه بجائزة النيل

يحتفل قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بالفنان الدكتور عبد السلام عيد لحصوله على جائزة النيل للفنون، وذلك بصالون محمود سعيد الثقافي بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، فى تمام الساعة 8 من مساء يوم السبت 5 أغسطس 2023.

ويشارك في الندوة الدكتور طارق زبادي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمل نصر أستاذ بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والدكتور رامز تاج، مدرس بكلية الفنون والتصميم بجامعة العلمين الدولية.

الفنان عبد السلام عيد

يشار إلى أن الفنان عبد السلام عيد مواليد الإسكندرية عام 1943، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة الإسكندرية عام 1969، كما حصل على الدكتوراه من أكاديمية أوربينو بايطاليا عام 1979.

وشارك على مدى 30 عاما في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة ما يزيد على 30 معرضا شخصيا لأعماله في قاعات العرض المختلفة على مستوى مصر والعالم العربى والاوربى .

جوائز حصل عليها

جائزة النيل في الفنون عام 2023، وقبلها جائزة الدولة التقديرية في مصر عام 2005، والجائزة الأولى في بينالى الإسكندرية الدولى لحوض البحر الأبيض المتوسط عام 1976، جائزة أكاديميات الفنون الجميلة الإيطالية القومية 1977، وغيرها.