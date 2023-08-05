تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات.. 10 آلاف جنيه قيمة التأمين

الحصول على سيارة من المزادات، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين؛ بفضل التسهيلات التي تمنح للمشتري في تلك النوعية من أسواق السيارات، ولهذا يبحث البعض عن تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات والشروط التي أقرها المزاد.

واستمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات والشروط المطروحة.

تفاصيل مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات

وتضمنت أبزر تفاصيل مزاد للسيارات في جمارك مطار القاهرة الآتي:

1- مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات يعقد في تمام الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

2- المزاد يقام بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

3- المزاد العلني.

4- المزاد يقدم نحو 26 لوط سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعمله للبيع.

5- جميع المعروض بالمزاد وارد من الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

6- سيارات المزاد تشمل BMW ومرسيدس وبيجو 605 و504 ومازدا وجيب جراند شروكى وتويوتا لاندكروز وكيا شوما وإيسوزو ومتسوبيشى وبورش ولاند روفر ديسكفرى وراف 4 وهونداى إلنترا ونيسان وإيسوزو بيك اب.

7- الدرجات البخارية المعروضة بالمزاد ماركات مختلفة و8 موتور.

8- تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

9- تتم معاينة سيارات المزاد بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

10- شرط دخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية للخاضعين لها (التجار).

11 - يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

12- شراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

13- مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

14- في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين.