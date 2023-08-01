رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: بيع 10 محال تجارية بالحي الـ13 بالشيخ زايد في مزاد علني

كتب:

أيمن حمزة
10:51 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
وزير الإسكان خلال إحدى جولاته بالمدن الجديدة

وزير الإسكان خلال إحدى جولاته بالمدن الجديدة

أعلن المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (12 م2 : 50م2 ) بالحي الـ13 بأنشطة مختلفة، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبًا طبقًا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعًا.

رئيس مدينة الشيخ زايد: المزاد خضع لأحكام القانون

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، في يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإقامة الأسواق والمحال التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير المحال التجارية لتنوع الأنشطة.

وأكد «مصطفى»، أنه أعطى تعليمات لإدارة الزراعة في الجهاز بتكثيف أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء تحت إشراف المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي إدارة الزراعة بالجهاز، وكذا رفع مخلفات الزراعة بالإضافة لأعمال تقليم الأشجار بكافة الأحياء.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يرصد تحركات ميليشيا الدعم السريع داخل الأحياء السكنية

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تطوير الطرق ومداخل الأحياء السكنية

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الأحياء السكنية بمطروح

استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة في الأحياء السكنية بالشرقية

محافظ مطروح يوجه بسرعة تسوية الشوارع الترابية في الأحياء السكنية (صور)

8 معلومات عن «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية.. أكثر الأحياء السكنية تميزا

مدبولي: خطة طموحة لرفع كفاءة الأحياء السكنية بمحافظة السويس

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية

تعرف على خريطة الأحياء السكنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء

حملة لتجميل المسطحات الخضراء في بلطيم استعدادا لاستقبال زائري المصيف

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الأقصر وشركة المياه حول ري المسطحات الخضراء

الانتهاء من زراعة 109 آلاف شجرة في أحياء الإسكندرية لتوفير المسطحات الخضراء

الرئيس السيسي يوجه بربط حديقتي الحيوان والأورمان وزيادة المسطحات الخضراء

المسطحات الخضراء في شرم الشيخ.. 500 ألف متر مربع أشجار ونخيل خلال 5 أشهر

مدينة الطور تستعد لقمة المناخ بمحطة غاز طبيعي وزيادة المسطحات الخضراء

«مياه جنوب سيناء»: طرق جديدة لري المسطحات الخضراء استعدادا لقمة المناخ
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.