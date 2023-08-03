«مطرح مطروح» يتذيل قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 38 ألف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ38 ألف و539 جنيه، ليتذيل قائمة الإيرادات، ويأتي في الرتبة الأخيرة، فيما يأتي في المركز الأول فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، والذي حقق في أول يوم عرض بالسينما نحو مليون و300 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح، نحو 2 مليون و354 ألف و170جنيه، على مدار أسبوعين منذ انطلاق عرضه في السينما، حسب ما قاله الموزع محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، سامي مغاوري تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.

قصة فيلم مطرح مطروح

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية، إذ تقرر أسرة بسيطة قضاء فترة الصيف في مطروح، لتقع اشتباكات في المنطقة بسبب الحرب، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد.