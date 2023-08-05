أسماء الطلاب المتقدمين لمدرسة برج العرب الثانوية الفنية في الإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أسماء الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج المقرر عقد اختباراتهم والمقابلة الشخصية بمقر مركز تقديم بمقر مركز تقديم مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج على 7 مراحل تبدأ يوم الاثنين الموافق 2023/8/7.

الإقبال يتزايد

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن نسبة الإقبال على مدارس التعليم والتدريب المزدوج وهي أهم البدائل للثانوية العامة وتوفر فرصة عمل مضمونة بعد التخرج إلى جانب التعليم والتدريب في نفس الوقت، مما يحقق عائدا ماديا للطلاب خلال فترة الدراسة في تزايد مستمر وبدأت المرحلة الأولى للقبول بهذه المدارس وحددت كل مدرسة مواعيد الاختبارات التحريرية والإلكترونية ومواعيد المقابلات الشخصية.

اختبارات ومقابلات

أضافت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، أن الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج سيتم عقدها بمدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 2023/8/7 فى تمام الساعة 9 صباحاً ليتم اختيار من سيجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية ليستوفى باقي أوراق التقديم.

عدد المتقدمين 87طالب

وأشارت مدير عام التعليم الفني، إلى أن عدد المتقدمين الذين سيحضرون هذه الاختبارات 87 طالبا وطالبة مقسمين على 7 أيام بداية من يوم الاثنين 2023/8/7 حتى الثلاثاء 15 أغسطس، وجرى تتشكيل لجنة من المتخصصين لعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية بكل شفافية وحيادية وسيتم مقابلة كل المقبولين حسب الترتيب بالكشوف المعلنة.