مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق الفيوم، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 7

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، في اتجاه الفيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعها في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته، وصرحت بدفن الجثة.